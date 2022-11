Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Haftbefehl wegen Betrugs

Deutscher muss nach Kontrolle am Bahnhof Bad Aibling ins Gefängnis

Bad Aibling (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag (20.November) einen 28-jährigen Deutschen in die Justizvollzugsanstalt Bernau gebracht. Er konnte die geforderten rund 2.200 Euro nicht bezahlen.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Rosenheim kontrollierten am Sonntagnachmittag am Bahnhof Bad Aibling einen jungen Mann. Dieser zeigte einen deutschen Ausweis vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Strafbefehl des Amtsgerichts Coburg wegen Betrugs vorlag. Zu vollstrecken war ein Betrag, der sich aus einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro und einer Werteinziehung von etwa 920 Euro sowie Verfahrenskosten von rund 80 Euro zusammensetzte.

Da der gebürtige Coburger das Geld nicht aufbringen konnte, musste er die festgesetzte 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Bundespolizisten brachten ihn in die Bernauer Haftanstalt.

