POL-PDTR: Unfallbeteiligter meldet sich nach Presseaufruf

Zemmer (ots) - Am 08.02.2023 gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 2 in Höhe Schönfelder Hof ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 41-jährige Daciafahrerin befuhr die L 2 aus Orenhofen kommend in Richtung Zemmer. Ein 78-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Schönfelder Straße aus Richtung Zemmer und wollte auf die L 2 einbiegen. Hierbei übersah er die Daciafahrerin, wodurch es zur ...

