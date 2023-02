Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Ausreise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (07. Februar) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Reisende. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits per Haftbefehl nach ihr.

Gegen 14:50 Uhr wurde die 26-Jährige bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Timisoara/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Die Frau händigte den Bundespolizisten ihre rumänische Identitätskarte aus. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld nach der Frau fahnden ließ.

Das Amtsgericht Bielefeld hatte die Gesuchte im August 2019 rechtskräftig wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt.

Die 26-Jährige hatte sich der Strafvollstreckung jedoch entzogen bzw. bisher die Summe nicht beglichen. Deshalb wurde die Verurteilte per Haftbefehl gesucht.

Die rumänische Staatsbürgerin brachte die geforderte Summe auf und umging so einen Aufenthalt von 99 Tagen in einer Justizvollzugseinrichtung. Anschließend konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell