BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 40-Jähriger in Gronau verhaftet

Am frühen Mittwochmorgen, 8. Februar 2023 um 00:005 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen 40-jährigen Deutschen als Beifahrer eines Opel mit Osnabrücker Zulassung auf der Enscheder Straße in Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Mann mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der fälligen Geldstrafe durfte der Mann dann weiterreisen.

