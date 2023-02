Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann wegen Diebstahls mit Waffen fest und zieht stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Aachen - Heinsberg - Selkant (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend am Hauptbahnhof Aachen einen 32-jährigen Marokkaner festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit der versuchten gefährlichen Körperverletzung mit Haftbefehl gesucht wurde.

Das Landgericht Dortmund hatte den Betreffenden 2019 wegen der genannten Delikte zu einer 10-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, von der noch eine Restfreiheitstrafe von 43 Tagen abzusitzen ist. Der Betreffende wurde festgenommen und in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Am Mittwochmorgen wurde im Selfkant/Kreis Heinsberg eine Streife der Bundespolizei auf einen niederländischen Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufmerksam. Als sie den 28-Jährigen kontrollierten, kam ihnen ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Es wurde eine Streife der Kreispolizeibehörde Heinsberg hinzugerufen, die einen Atemalkoholtest durchführte. Er ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Betreffende wurde an die Landespolizei übergeben und zur Wache nach Heinsberg verbracht. Hier führte man eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen durch. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

