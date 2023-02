Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl im Stadtteil Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 08.02.2023 in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Alte Treibe" im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter stellten auf der Rückseite des Anwesens eine Leiter und gelangten so auf das Dach des Tatobjektes. Durch ein Dachfenster stiegen die Täter auf den Dachboden und von dort nach Öffnen einer sogenannten Bodentreppe in das Dachgeschoss des Anwesens ein. Innerhalb des Tatobjektes wurden sodann Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht und Schmuck und Armbanduhren entwendet. Nach dem derzeitigen Sachstand ist Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell