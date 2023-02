POL-PDTR: Pkw auf dem Gelände der ESB zerkratzt

Idar-Oberstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 08.02.2023 in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Alte Treibe" im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter stellten auf der Rückseite des Anwesens eine Leiter und gelangten so auf das Dach des Tatobjektes. Durch ein Dachfenster stiegen die Täter auf den ...

mehr