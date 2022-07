POL-HOM: Blieskastel

Ormesheim Mandelbachtal (ots) - Am 09.07.2022 gegen 23:50 Uhr kam es auf dem "Sommergartenfest" in Ormesheim zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, unter Einsatz von Bierkrügen. Im weiteren Verlauf wurde zudem eine am Boden liegende Person gegen den Kopf getreten und verletzt. Bislang konnten nicht alle Beteiligte ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in ...

mehr