POL-PPWP: Musikboxen aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Seilerstraße haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch Musikboxen aus einem Auto gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen am Dienstag gegen 17 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 15 abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Bassbox und zwei Lautsprecherboxen fehlten. Wie die unbekannten Täter in den Pkw eingedrungen sind, ist noch ungeklärt. Der Fahrzeughalter gibt an sein Auto verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Die Schadenshöhe liegt bei circa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

