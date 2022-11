POL-PPWP: Motorblock verloren - Fahrbahn verunreinigt

Kaiserslautern (ots) - Ein Porschefahrer erschien am Dienstagmittag bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern und erstattete Strafanzeige gegen unbekannt. Zuvor war er mit seinem Fahrzeug gegen 13:20 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs gewesen. Als er unter der Fußgängerbrücke auf Höhe des Pfalztheaters hindurch fuhr, sei sein Fahrzeug von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden, der von der Brücke herabfiel. Dieser schlug auf dem Dach des Autos auf und ...

