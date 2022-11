POL-PPWP: Auto beworfen

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag von einem Parkplatz in der Jägerstraße gemeldet worden. Ein 32-jähriger Mann hatte seinen Hyundai i30 am Montag gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz unbeschädigt abgestellt. Als er am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der rechten Seite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken ...

mehr