Ulm (ots) - Gegen 13 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Polo auf der K3019 von Dettingen in Richtung Hürben. Er überholte in einer Kurve eine Gruppe mit Radfahrern. Dabei kam ihm ein 32-Jähriger auf einem Motorrad entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 32-Jährige stürzte. Das Kraftrad rutschte in ...

