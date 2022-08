POL-PDNR: Kirchen - Widerstand eines 30-Jährigen endete mit Tasereinsatz

Linz (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Montagabend an der Linzer Fähre stellte die Polizei bei einem mazedonischen Staatsbürger, der am Unfall beteiligt war, fest, dass sein Visum abgelaufen war. Nach eigenen Angaben wohne der Mann zurzeit in Bad Breisig. Die Linzer Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte den Ausweis sicher, welcher zur weiteren Bearbeitung an die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Neuwied weiter geleitet wurde. Rückfragen ...

mehr