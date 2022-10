Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Zwei kaputte Autos und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag bei Dächingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit einem Fiat in der Drei-Kreuz-Straße in Richtung B465. Dort bog sie nach links auf die B465 ab. Auf der B465 fuhr ein 23-Jähriger mit einem Opel. Der hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des Opel kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf Missachten der Vorfahrt, elf Prozent auf zu schnelles Fahren, fünf Prozent auf Fehler beim Abbiegen und vier Prozent auf Fehler beim Überholen zurückzuführen. "Die Bekämpfung dieser Unfallursachen, die allesamt auf Eile basieren, ist mühsam", sagt die Polizei. Weil sie aber oft zu schweren Folgen führen, gehe sie weiterhin intensiv gegen diese Ursachen vor. Damit alle sicher ankommen.

++++++++ 2049943 (TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell