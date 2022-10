Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei fahndet nach Einbrechern

Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage verzeichnete die Polizei am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr meldete ein Zeuge eine unbekannte Person in seinem Schrebergarten im Bereich Grüner Graben. Die hatte er über eine Kamera entdeckt. In der Kleingartenanlage entdeckte die Polizei eine aufgebrochene Hütte. Dort stand ein Rasenmäher, der offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt war. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Am Parkplatz des Hauptfriedhofs entdeckte die Polizei einen weißen Lieferwagen. In diesem befanden sich mehrere Rasenmäher und Notstromaggregate, die mutmaßlich aus anderen Einbrüchen stammten. Bereits von Samstag auf Sonntag wurden fünf Gartenhütten an der Stuttgarter Straße aufgebrochen. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und prüft nun, ob die im Fahrzeug befindlichen Gegenstände aus diesen Einbrüchen stammen. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Der soll eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einem hellen Oberteil, einer dunklen Hose und einer weißen Basecap. Er hatte eine helle Umhängetasche bei sich. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3310) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder sich aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potentiellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

