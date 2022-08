POL-MFR: (1054) Mit Flaschen auf den Kopf geschlagen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (28.08.2022) begab sich ein 27-jähriger Mann, mutmaßlich zum Drogenkonsum, auf das Dach eines Hauses in Ziegelstein. Im Rahmen seiner Festnahme leistete er Widerstand und verletzte zwei Beamte. Gegen 20:40 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzzentrale einen Mann mit, der sich auf dem Dach eines Hauses in der Ziegelsteinstraße befinden soll. An der Fassade des Anwesens werden derzeit ...

