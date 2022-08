POL-MFR: (1052) Zum mutmaßlichen Drogenkonsum aufs Dach - Festnahme

Höchstadt a.d. Aisch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einzubrechen. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Vermutlich kurz nach Mitternacht versuchten Unbekannte gewaltsam über eine Tür in ein Einfamilienhaus in der Erlanger Straße einzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. In das ...

mehr