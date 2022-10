Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Auto fing während der Fahrt Feuer

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 02.30 Uhr, fuhren fünf Personen in einem BMW in der Ulmer Straße. Während der Fahrt stellten fest, dass Rauch im Bereich des Schalthebels aufstieg. Sie stoppten ihr Auto und stiegen aus. Die kurz danach eintreffende Polizeistreife konnte mit dem mitgeführten Feuerlöscher die Brandentstehung nur kurzzeitig eindämmen. Wenige Minuten später brannte der BMW in der vorderen Hälfte vollständig aus. Die Feuerwehr konnte zwar löschen, aber nichts mehr retten. Ein daneben geparkter Renault hat durch die Hitzeentwicklung möglicherweise auch einen Schaden erlitten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

