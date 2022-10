Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ein Auto ist kein Wertschrank

Ulm (ots)

Das mussten ein Mann und eine Frau am Samstag lernen. Sie hatten am Samstag nach 18 Uhr ihren BMW Im Krautgarten abgestellt. Ihre Geldbeutel mit diversen Karten und Bargeld ließen sie im Auto liegen. Als sie gegen 19.15 Uhr zurück kamen, fanden sie einen leeren Geldbeutel und verschiedene Karten auf der Straße liegen. Der Führerschein wurde auf dem Schulhof der nahegelegenen Realschule entdeckt. Am Auto waren Kratzspuren am Holm der Fahrertür zu sehen. Das Diebesgut sind ein kleinerer Bargeldbetrag und Kreditkarten sowie der komplette zweite Geldbeutel ohne wertvollen Inhalt.

++++++++++++++++++++ 2044689

