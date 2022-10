Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto kollidiert mit Roller

44-Jähriger übersieht Rollerfahrer im Kreisverkehr

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr befuhr am Freitag ein 44-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Mergelstetter Straße in Richtung Stadtmitte. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr übersah er einen dort fahrenden 16-jährigen Rollerfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der 16-Jährige verletzt wurde. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt 2.500 Euro. Der 44-jährige Mitsubishifahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

