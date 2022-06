Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Junger Mann auf Diebestour

Ludwigsburg (ots)

Auf der Suche nach Diebesgut zog ein bislang noch unbekannter junger Mann zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen durch Pleidelsheim. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige primär unverschlossene Fahrzeuge sowie Balkons und Terrassen nach Wertsachen durchsuchte. Aus einem VW Golf in der Straße Im Neckarblick wurden Ersatzglühbirnen sowie 1,50 Euro Kleingeld entwendet, aus einem VW Tiguan in der Rechberstraße ließ der junge Mann eine Schachtel Zigaretten sowie ein Feuerzeug mitgehen, und auf der Terrasse eines Wohnhauses Im Vogelsang hatte er es auf drei Flaschen Bier abgesehen. Darüber hinaus wurden ein Fiat im Alamannenweg, ein Audi und ein VW in der Rechbergstraße sowie ein Ford in der Banaterstraße durchsucht, ohne dass etwas gestohlen wurde. Ferner wurden Schränke auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Neckarstraße durchwühlt, auch hier vermutlich ohne etwas zu entwenden. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit dunklen, seitlich rasierten Haaren und dunklem Bart gehandelt haben. Er soll einen weißen Mund-Nase-Schutz getragen haben und mit einem blauen T-Shirt über einem schwarzen Longsleevee, einer schwarzen Jogginghose und grau-schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Eventuell könnte er eine rot-weiße Tasche mitgeführt haben und auf einem Elektroroller unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07141 64378-0 mitzuteilen.

