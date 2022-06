Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 8

Stuttgart: Motorradfahrer bremst Fahrzeuge aus und greift Verkehrsteilnehmer an

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr fiel ein 24-jähriger Harley-Fahrer auf der Bundesautobahn 8 von München kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe mehrfach durch seine auffällige Fahrweise auf. Zeugenangaben zufolge soll er bereits auf Höhe des Robert-Bosch-Parkhauses mehrere Verkehrsteilnehmer ausgebremst haben. Im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen überholte er schließlich einen 46-jährigen VW-Fahrer rechts und bremste ihn auf dem mittleren Fahrstreifen bis zum Stillstand aus. Im weiteren Verlauf stieg der 24-Jährige von seiner Harley, die sodann auf die Fahrbahn kippte. Er ging auf den VW zu und schlug mit den Fäusten mehrmals gegen die Fahrzeugscheibe. Der 46-Jährige fuhr in der Folge rechts zur Seite, um die Polizei zu verständigen. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug das auf dem Boden liegende Kraftrad. Nachdem der 46-Jährige ausgestiegen war, wurde er von dem Harley-Fahrer tätlich angegangen und durch Schläge leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 24-jährige Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6969-0, zu melden.

