FW-F: Unfall mit Mobilkran in Frankfurt-Sachsenhausen

Frankfurt am Main (ots)

Am Freitag, 11. Februar gegen 10 Uhr kam es in den der Elisabethenstraße bei Bauarbeiten an einem Dach zu einem Unfall mit einem Mobilkran auf einem 7,5 Tonnen LKW. Beim Herablassen einer Last verlor der voll ausgefahrene Kran seine Standfestigkeit und kippte nach vorne um. Der Mobilkran stand noch mit seiner Last unter Spannung und ein weiteres Versagen oder Umkippen konnte nicht ausgeschlossen werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gefahrenbereich sofort geräumt und abgesperrt. Ebenso wurden Anwohner und Bewohner der anliegenden Häuser aufgefordert, sich nicht in den straßenzugewandten Räumen und Fenstern aufzuhalten. Da aus dem LKW durch den Schaden am Fahrzeug auch Betriebsstoffe ausliefen, wurden diese abgestreut und durch die Feuerwehr der Brandschutz gestellt. Verletzte Personen gab es keine.

Für die Bergung wurde ein Spezialunternehmen mit Bergekran angefordert. Nach Sicherung des verunfallten Kranes wurde dieser im Heckbereich angehoben, die Last ausgehängt und dann konnte der Mobilkran vorsichtig durch den Bergekran wieder in Normalstellung gebracht werden.

Im Einsatz waren zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein Rüstwagen, eine Drehleiter und ein Einsatzleitdienst der Feuerwehr sowie zur Absicherung ein Rettungswagen. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauerten von ca 10 bis 13 Uhr.

