POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - In Kurve überholt

Am Sonntag erlitt ein 32-jähriger Biker Verletzungen bei einem Unfall bei Herbrechtingen.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Polo auf der K3019 von Dettingen in Richtung Hürben. Er überholte in einer Kurve eine Gruppe mit Radfahrern. Dabei kam ihm ein 32-Jähriger auf einem Motorrad entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 32-Jährige stürzte. Das Kraftrad rutschte in die Gruppe der Radfahrer und beschädigte eines der Räder. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Polo sowie das Kraftrad waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg die Fahrzeuge von der Unfallstelle. Die Polizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Warum der 62-Jährige in einer unübersichtlichen Kurve überholte ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise hatte er es eilig. Viele schwere Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.

