Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sonderkontrolltag gegen Diebstähle aus Fahrzeugen

Westpfalz (ots)

Immer wieder berichten wir über Diebstähle aus Autos. Meistens sind die Täter gezielt auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen. Sie wollen Autos gar nicht gewaltsam aufbrechen, sondern nutzen einfach die Gelegenheiten, die sich ihnen bieten - um dann aus dem Wageninneren alles abzugreifen, vom Münzgeld, über die Sonnenbrille oder die Tasche mit den Sportklamotten bis hin zum Navigationsgerät. Die Täter nutzen die Fahrlässigkeit von Autobesitzern aus und nehmen alles mit, was einen Wert haben könnte.

Deshalb setzt die Polizei wieder verstärkt Präventionsstreifen ein. Am 1. Dezember sind die uniformierten Beamten der Polizeiinspektionen von Kaiserslautern, Landstuhl und Rockenhausen in ihren Dienstgebieten unterwegs und suchen den Kontakt zu den Anwohnern. Die Einsatzkräfte werden verstärkt auf unverschlossene Autos und Wertgegenstände in den Fahrzeugen achten und deren Besitzer sensibilisieren. Außerdem informieren sie über Sicherungsmöglichkeiten, stehen als Ansprechpartner Rede und Antwort und nehmen auch Hinweise zu möglichen Straftaten entgegen. Die Beamten werden durch Kräfte der US-Security Police unterstützt. Noch mehr Infos und Tipps gibt der Sachbereich "Zentrale Prävention" am 1. Dezember ab 16 Uhr an seinem Infostand auf dem Parkplatz des Möbel Martin in der Europaallee. |elz

