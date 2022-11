POL-PPWP: Seniorin fällt auf Betrugsversuch nicht herein

Kaiserslautern (ots) - Einem Mann ist am Montagmittag von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte den Senior gegen 13:30 Uhr in einem Café am Fackelrondell angesprochen und ihn in ein "Bettelgespräch" verwickelt. Während der 78-Jährige abgelenkt war, schnappte sich die weibliche Begleitung des Mannes den Geldbeutel, der auf dem Tisch lag. Danach verließ das Pärchen das Café. Erst wenig ...

mehr