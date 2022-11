Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein Autofahrer am Montagabend einen Unfall verursacht. Der 21-jährige Mann fuhr mit seinem Renault Capture die Tannenstraße entlang. An der Kreuzung zur Bismarckstraße übersah er einen herannahenden Kia, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Kias wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beim 21-jährigen Verursacher stellten die Polizeibeamten während der Aufnahme des Unfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Mit welchen Konsequenzen der Mann rechnen muss, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |elz

