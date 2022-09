Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Fridays for Future-Demonstration am Freitag, 23.09.2022

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (23.09.2022) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "Globaler Klimastreik - People Not Profit" statt. Die Veranstalter von "Fridays for Future Bonn" rechnen mit rund 2.000 Teilnehmenden.

Die Versammlung beginnt um 11:00 Uhr im Hofgarten und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Josefstraße, Sandkaule, Bertha-von-Suttner-Platz, Kölnstraße, Wilhelmsplatz, Kölnstraße, Breite Straße, Dorotheenstraße, Heerstraße, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Budapester Straße, Sternstraße, Friedensplatz, Sternstraße, Vivatsgasse, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Am Hofgarten.

Die Demonstration endet gegen 15:00 Uhr im Bonner Hofgarten. Für die Dauer der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell