POL-PPMZ: Versuchtes Tötungsdelikt auf der BAB 63

Mainz - Hechtsheim (ots) - In der Peter-Weyer-Straße wurde in der Zeit vom Mittwoch, dem 07.09.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, dem 08.09.2022, 09:00 Uhr der linke vordere Reifen eines auf der Straße geparkten Autos platt gestochen. Bereits am 27.08.2022 sei es in dieser Straße zu einer gleichen Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer ...

