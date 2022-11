Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Montag gemeldet worden. Unter anderem wurde in der Sturmstraße ein VW Golf zur Zielscheibe von Dieben. Am Montagmorgen fiel dem Fahrer des Golfs auf, dass unbekannte Täter einen Schlüssel aus dem Auto gestohlen haben. Vermutlich haben sich die Unbekannten zwischen Samstag, 26. November, 10:30 Uhr und Montag, 28. November, 5 Uhr, über die unverschlossene Beifahrertür Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft.

Ein weiterer Diebstahl wurde aus der Ziegelstraße gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter zwischen Freitag und Sonntag eine kleine Menge Münzgeld, zwei Halsketten und mehrere CDs aus einem VW Golf entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Defekt an der Zentralverriegelung und war somit ebenfalls unverschlossen.

Auch in der Straße "Herrenwiesental" haben Diebe in der Nacht zu Sonntag ein unverschlossenes Auto gefunden. Zwischen 18 Uhr und 11:30 Uhr drangen die Unbekannten in den Wagen ein und griffen sich die Geldbörse des Halters.

In der Langenbergstraße wurde von unbekannten Tätern zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 8:30 Uhr, an einem geparkten Lkw eine Scheibe eingeschlagen. Aus der Führerkabine griffen sich die Diebe mehrere Fahrzeugscheine, einen Fahrzeugbrief, einen Führerschein, einen Pkw-Schlüssel, einen USB-Stick, sowie eine Akku-Säbelsäge.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte auf dem Parkplatz "Holderbaum" in der Pirmasenser Straße einen VW Touran auf. Das Fahrzeug wurde komplett durchwühlt. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen eine Kette sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugen, denen in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen in den jeweiligen Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell