POL-NB: POL-NB: Information zum Versammlungsgeschehen am 28.11.2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am späten Nachmittag des 28.11.2022 kam es kurz vor der Ortschaft Groß Ernsthof zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Ein 40-jähriger Seat-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr gegen 16:00 Uhr die Kreisstraße 22 aus Wolgast kommend in Richtung Landesstraße 262. An der Einmündung zur L262 wollte er nach ...

mehr