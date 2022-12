Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle verloren - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann fuhr um kurz nach acht Uhr die Opelstraße in Siegelbach entlang. In Höhe der Sportheimstraße kam er mit seinem Opel Corsas von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und krachte in einen Hyundai i10, der aus der Sportheimstraße in die Opelstraße abbiegen wollte. Der Corsa kam an einer Hauswand zum Stehen. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass der Mann aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 26-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt. Sie lehnte eine Behandlung ab. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. |elz

