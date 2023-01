Dinslaken (ots) - Am Montag gegen 18.50 Uhr kam es an der Thyssenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer unbekannten Autofahrerin und einer 16-jährigen Dinslakenerin. Die 16-jährige Dinslakenerin befuhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Thyssenstraße aus Richtung Karlstraße in Richtung Magnusstraße. In ...

mehr