Hamminkeln (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Spielhalle an der Brauereistraße ein. Die Täter verschafften sich gegen 1.27 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zur Spielhalle und lösten dabei den Alarm aus. Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Spielhalle, bei der die ...

