Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Spielhalle

Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Spielhalle an der Brauereistraße ein.

Die Täter verschafften sich gegen 1.27 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zur Spielhalle und lösten dabei den Alarm aus.

Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Spielhalle, bei der die Polizei auch einen Diensthund einsetzte, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern derzeit an.

Die Polizei bittet Zeugen, die um die Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0281-107-0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell