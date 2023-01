POL-WES: Wesel - Fahrrad sichergestellt / Wer ist der Eigentümer?

Hünxe (ots) - Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Dorfkamp sucht die Polizei Zeugen. Derzeit ist noch unklar, ob die Diebe etwas stahlen. Die Einbrecher schlugen am Freitag in der Zeit zwischen 10.15 und 14.25 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden. ...

mehr