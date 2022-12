Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut BMW aufgebrochen und ausgeschlachtet ++ Seevetal/Meckelfeld - Dieselpartikelfilter gestohlen

Buchholz (ots)

Erneut BMW aufgebrochen und ausgeschlachtet

In der Straße Am Butterberg haben Diebe in der Nacht zum 7.12.2022 einen BMW 530 D aufgebrochen. In der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 6:45 Uhr öffneten die Diebe gewaltsam die Fahrertür und verschafften sich so Zugang. Anschließend bauten Sie Lenkrad, Cockpit und Armaturenbrett aus. Außerdem entfernen Sie die Frontschürze, um anschließend die Frontscheinwerfer abzubauen. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Dieselpartikelfilter gestohlen

In der Zeit zwischen dem 02. und 5.12.2022 haben sich Unbekannte auf einem Betriebshof an der Straße Torfstelle begeben. Dort bauten sie aus zwei abgestellten Renault-Kleintransportern die Dieselpartikelfilter aus und entwendeten sie. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 EUR.

