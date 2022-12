Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw ausgeschlachtet ++ Seevetal/Meckelfeld - Katalysator gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Fußgängerin angefahren und schwer verletzt ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Pkw ausgeschlachtet

Ein BMW 650i ist in der Nacht zu Montag, 5.12.2022, von Dieben ausgeschlachtet worden. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr rissen die Täter zunächst den Bewegungsmelder eines Carports an der Straße Schlehenweg ab, um im Schutz der Dunkelheit an dem Wagen arbeiten zu können. Anschließend schnitten die Täter einen Stoßfänger auf und schlugen eine Scheibe ein, um an die begehrten Ersatzteile zu kommen. Neben den Scheinwerfern wurden fast alle Einbauten aus dem Wagen entwendet. Hierbei entstand auch erheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Katalysator gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 4.12.2022, 16:45 Uhr und Montag, 6:00 Uhr, haben Diebe auf einem Parkplatz an der Straße Am Felde den Katalysator eines Renault Master abmontiert und gestohlen. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 1000 EUR.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Im Berlepschkamp sind Diebe am Montag, 5.12.2022, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:35 Uhr schlugen die Täter die Terrassentürscheibe des Hauses ein und gelangten so in die Räume. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten dabei Schmuck und ein Laptop. Die Täter konnten unbemerkt entkommen.

Winsen - Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Auf dem Tönnhäuser Weg kam es am Montag, 5.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:15 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Pkw, von der Osttangente kommend, nach links in den Tönnhäuser Weg in Richtung Innenstadt ein. Hierbei übersah sie eine 44-jährige Fußgängerin, die ihrerseits an der Ampel den Tönnhäuser Weg in Richtung Osttangente überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 44-Jährige schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Buchholz - Nach mehreren Unfällen Führerschein sichergestellt

Am Montag, 5.12.2022, gegen 11:05 Uhr, wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Parkstraße gemeldet. Dort hatte der Fahrer eines VW einen anderen Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nur wenige Minuten später verursachte derselbe Fahrer in der Königsberger Straße Sachschaden, nachdem er beim Rangieren gegen eine Hecke, einen Zaun und gegen ein anderes Fahrzeug gefahren war.

Vor Ort überprüften die Beamten den 75-jährigen Unfallverursacher. Hierbei stellten sie Einschränkungen bei der Fahrtauglichkeit des Mannes fest. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz am Schanzenhof kam es am Montagmorgen, 5.12.2022, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:45 Uhr hatte eine Frau ihren Dacia Spring auf dem Parkplatz abgestellt und nur für wenige Minuten ein Ladengeschäft besucht. Als sie zum Parkplatz zurückkehrte, stellte sie an der linken Fahrzeugseite einen erheblichen Schaden am Kotflügel, der Motorhaube und der Fahrertür fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war die Seite gefahren und hat dabei Schaden in Höhe von rund 3000 EUR verursacht.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

