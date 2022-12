Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw ausgeschlachtet ++ Marschacht - Alarm ausgelöst ++ Appel - Ausgewichen und überschlagen

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Pkw ausgeschlachtet

In der Straße Vor dem Haßel haben Diebe am Samstag, 3.12.2022, in der Zeit zwischen Mitternacht und 9:30 Uhr, einen BMW X5 aufgebrochen. Der Wagen stand in einem Carport vor dem Wohnhaus. Nachdem die Täter zunächst einen Bewegungsmelder außer Gefecht gesetzt hatten, schlugen sie eine Seitenscheibe ein und bauten anschließend Airbags und Frontscheinwerfer aus dem Fahrzeug aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Marschacht - Alarm ausgelöst

Am Sonntagnachmittag, 4.12.2022, gegen 16:30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Elbuferstraße einzubrechen. Als die Täter ihre Werkzeuge an den Schiebetüren ansetzten, lösten sie allerdings Alarm aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Appel - Ausgewichen und überschlagen

Auf der Oldendorfer Dorfstraße kam es am Sonntag, 4.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau war gegen 12:15 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Straße unterwegs, als sie einem vor ihr auf die Fahrbahn laufenden Hasen ausweichen musste. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, bevor sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell