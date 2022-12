Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach zweitem Fahrraddiebstahl in Gewahrsam genommen ++ Rosengarten/Nenndorf - Mülltonnen brannten

Winsen (ots)

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 4 Uhr, meldete eine Zeugin einen verdächtigen Mann, der auf einem Firmengelände an der Borgwardstraße den Fahrradstellplatz nach unverschlossenen Fahrrädern absuchte. Als die Zeugin den Mann des Geländes verwies, fuhr er kurz darauf mit einem Fahrrad aus der Anlage. Er konnte wenig später durch Beamte gestellt werden. Der 21-jährige hatte ein Damenrad vom Firmengelände gestohlen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde er aus dem polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Kurze Zeit später fiel der Mann den aufnehmenden Beamten am Bahnhofsplatz in Winsen erneut auf, weil er sich an den Fahrrädern des dortigen Unterstandes zu schaffen machte. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann bis zum Morgen in Verhinderungsgewahrsam genommen.

Rosengarten/Nenndorf - Mülltonnen brannten

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 18.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge beim Blick aus einem Fenster, dass eine Mülltonne und ein angrenzender Lebensbaum an der Zufahrt seines Hauses in Flammen standen. Mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch gelang es ihm und einem weiteren Zeugen, den Brand noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr abzulöschen. Zwei Müllbehälter und der Baum wurden durch die Flammen beschädigt.

Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

