POL-WL: Bei Verkehrsunfall verstorben ++ Winsen/A 39 - Werkzeuge und Maschinen gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Pkw-Diebstahl ++ u. w. M.

Bei Verkehrsunfall verstorben

Auf der Heidenauer Straße (K 15) kam es gestern, 28.11.2022, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 15:15 Uhr war ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw von Hollinde kommend in Richtung Heidenau unterwegs. Der Pkw geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Als Ersthelfer kurz nach dem Unfall an das Fahrzeug traten, war der Mann nicht mehr ansprechbar. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte der Notarzt noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall des Mannes gewesen sein.

Winsen/A 39 - Werkzeuge und Maschinen gestohlen

Auf einer Baustelle an der A 39 haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Lagercontainer aufgebrochen. In der Zeit zwischen Freitag, 25.11.2022 und Montag, 28.11.2022, hebelten die Täter den Container auf und entwendeten daraus zahlreiche Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Der Container stand auf dem für die Bauarbeiten gesperrten Autobahnparkplatz an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg. Wie die Täter ihre Beute abtransportieren, ist unklar.

Hinweise nimmt das Autobahnpolizeikommissariat Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 796200 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Pkw-Diebstahl

In der Nacht zu Montag, 28.11.2022, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 9 Uhr, kam es im Lerchenweg zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen vor einem Wohnhaus geparkten Kia Sportage im Wert von rund 25.000 EUR. Der schwarze Pkw hat das Kennzeichen WL- AK 581. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/A7 - Langer Rückstau nach Auffahrunfall

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es am Montag, 28.11.2022 zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13:20 Uhr geriet ein LKW nach einem technischen Defekt außer Kontrolle und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der 34-jährige Fahrer sowie seinen 28-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der 38-jährige Fahrer eines nachfolgenden LKW konnte sein Fahrzeug gerade noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Der 37-jährige Fahrer eines weiteren LKW schaffte das nicht mehr. Er fuhr mit seinem LKW auf das Heck des haltenden LKW auf. Der ursprünglich verunfallte LKW musste abgeschleppt werden. Die anderen beiden Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt.

Aufgrund der besonderen Unfallörtlichkeit im Bereich des Horster Dreiecks, wo A1 und A7 zusammengeführt werden, kam es zu erheblicher Staubildung bis über die Landesgrenze zu Hamburg hinaus.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten der linke und mittlere Fahrstreifen bis 19:30 Uhr gesperrt werden.

Landkreis Harburg - Wieder vermehrt Taschendiebstähle - Polizei rät zu mehr Wachsamkeit

Gestern, 28.11.2022, haben Diebe eine 68-jährigen Frau, die gegen 11:30 Uhr in Buchholz in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt einkaufte, die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet. Sie erbeuteten Papiere und rund Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr.

Gegen 13:40 Uhr traf es eine 74-jährige Frau, die in Tostedt in der Kastanienallee in einem Einkaufsmarkt unterwegs war. Sie hatte ihre Geldbörse in einem Stoffbeutel an den Einkaufswagen gehängt. Die Diebe entnahmen die Geldbörse und erbeuteten damit zahlreiche Papiere und etwas Bargeld.

Bereits am Samstag, 26. November war ein 75-jähriger Mann Opfer von Taschendieben geworden. Er befand sich gegen 8:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Hollenstedt an der Straße Am Stinnberg, als die Diebe ihm das Portmonee aus der Gesäßtasche seiner Hose strahlen. Auch hier war die Beute Bargeld und EC-Karten.

Die Polizei rät erneut dazu, mehr Wachsamkeit walten zu lassen. Gerade in unübersichtlichen Situationen, wie beim Einkaufen oder auf den Weihnachtsmärkten, sollten Wertsachen immer dicht am Körper getragen werden. Taschen sollten niemals unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurückgelassen werden.

