POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 25.11 - 27.11.2022 +++ Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall +++ Straßenraub +++ Geldbörsendiebin festgenommen +++ Achtung Taschendiebe +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall +++

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der B75 in Höhe der Einmündung Zimmererstraße zu einem Auffahrunfall von zwei Pkw mit einer leicht verletzten Person. Die Verursacherin des Unfalls entfernte sich nach der Alarmierung der Polizei mit ihrem Pkw vom Unfallort, noch bevor der erste Streifenwagen am Unfallort war. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der verursachende Pkw nicht weit vom Unfallort stehend festgestellt werden. In dem Pkw saß eine 39-jährige Frau, welche zu schlafen schien. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde schnell der Grund ihrer Flucht vom Unfallort klar, denn sie hatte einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille. In der Folge wurde bei der 39-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Frau darf die nächste Zeit vorerst keine Kraftfahrzeuge mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen. Durch den Unfall wurde eine Person aus dem Pkw, welchem die Frau aufgefahren ist, leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 2000 Euro geschätzt.

+++ Buchholz - Straßenraub +++

Am Samstag, gegen 20.40 Uhr, kam zwischen der Bremer Straße in Buchholz und den dortigen Bahngleisen zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 16-jährigen Buchholzer. Hier sollen drei Täter den 16-Jährigen geschlagen und ihm in der Folge u.a. sein Bargeld abgenommen haben. Der 16-Jährige wurde durch die Tat leicht am Bein verletzt. Die Polizei Buchholz bittet unter der Telefonnummer 04181-285-0 um Hinweise zur Tat.

+++ Maschen - Achtung Taschendiebe +++

"Alle 11 Minuten verliebt sich ein Dieb in Ihre Tasche"- dass dies nicht nur ein Slogan einer Kampagne für mehr Aufmerksamkeit der Polizeidirektion Lüneburg, sondern Realität ist, musste eine 81-jährige Seevetalerin am Samstagvormittag selbst erleben. In einem Maschener Lebensmitteldiscount wurde sie von einem 40-50-jährigen Mann angesprochen und zu ihrer Weinexpertise befragt. Die hilfsbereite Dame ließ hierbei ihre Wertgegenstände außer Acht und musste im Anschluss feststellen, dass ihre Geldbörse samt Inhalt entwendet wurde. Daher warnt die Polizei noch einmal ausdrücklich: Halten Sie Ihre Taschen geschlossen und achten Sie, auch während netten Gesprächen, auf Ihre Wertsachen.

+++ Jesteburg - Geldbörsendiebin festgenommen +++

Am Samstag kam es zu mehreren Geldbörsendiebstählen in Buchholz und Jesteburg. Unter anderem wurde der Polizei Buchholz gegen 12 Uhr mitgeteilt, dass eine weibliche Person im Aldi-Markt durch Zeugen beobachtet wurde, wie sie einer Kundin eine Geldbörse aus der Tasche entwendet hat. Die Person wurde durch einen Mitarbeiter des Marktes festgehalten. Vor Ort konnte die Polizei eine 46-jährige Frau antreffen, welche eine Tatbegehung abstritt. Sie wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache nach Buchholz verbracht und später von dort entlassen. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die 46-Jährige eingeleitet.

+++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt +++

Am Sonntag, gegen 10 Uhr, wurde der Polizei Buchholz eine betrunkene Kundin in der Jet-Tankstelle in der Bremer Straße in Buchholz gemeldet, welche mit einem Pkw auf das Tankstellengelände gefahren sei. Als die Polizei an der Jet-Tankstelle eintraf, musste sie feststellen, dass die Kundin bereits mit ihrem Pkw weiter in Richtung Innenstadt gefahren ist. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der Pkw schließlich auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Bremer Straße festgestellt werden. Vor Ort konnte die Polizei eine 42-Jährige Frau feststellen, welche mit dem Pkw zuvor unterwegs war. Die Frau verweigerte einen Atemalkoholtest. Da die Beamten einen starken Alkoholgeruch sowie alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei ihr feststellen konnten, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr bis auf Weiteres die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

+++ Tönnhausen - Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrer +++

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K2 zwischen der Nettelbergbrücke und Tönnhausen. Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Volkswagen musste nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt, welcher einen Wert von 1,25 Promille ergab. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

+++ Hanstedt - Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrer +++

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstagabend ein PKW mit auffälliger Fahrweise in Hanstedt mitgeteilt. An der Anschrift des Fahrzeughalters konnte durch die eingesetzten Beamten der 70-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,50 Promille. In der Folge wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Wohnungseinbrüche im LK Harburg

Am Samstag kam es zwischen 17 und 20 Uhr in der Dorfstraße in Rosengarten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier hebelten Täter ein seitlich gelegenes Fenster auf, stiegen ein, durchsuchten das Haus und flüchteten mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei Buchholz bittet unter der Telefonnummer 04181-285-0 um Hinweise zur Tat.

