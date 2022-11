Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Wohnungseinbrüche

Landkreis Harburg (ots)

Am Dienstag, 29.11.2022, wurden der Polizei drei Tageswohnungseinbrüche gemeldet:

In Hanstedt kam es in der Zeit zwischen 12 Uhr und 21:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Bultmoor. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bekleidung und ein Laptop.

In Buchholz traf ist ein Einfamilienhaus am Wilhelm-Raabe-Weg. Die Tat ereignete sich zwischen 16 und 18:45 Uhr. Hier erbeuteten die Täter mehrere Spardosen und einen Mantel, nachdem sie ein Küchenfenster aufgehebelt hatten.

In Stelle kehrte die Bewohnerin eines Reihenhauses gegen 19:20 Uhr zurück an ihre Wohnanschrift in der Stettiner Straße und überraschte zwei dunkel gekleidete Männer, die sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft hatten. Als sie die Frau bemerkten, verließen sie fluchtartig die Wohnung. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zeugen, denen an den fraglichen Orten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

