POL-SU: Geschwindigkeitskontrollen 21. KW 2022 (23.05. - 29.05.2022)

Sankt Augustin (ots) - In dem Zeitraum von Dienstag, 17.05.2022, bis Donnerstag, 19.05.2022, wurden mehrere Kupferfallrohre an Einfamilienhäusern, als auch an einer Sparkasse entwendet. Die Täter waren im Ortsteil Menden, hauptsächlich im Bereich der Burg- und Kirchstraße, aktiv. Ein Haus wurde sogar zweimal angegangen. Nachdem der Bewohner eines Einfamilienhauses das gestohlene Fallrohr ersetzt hatte, wurde es in der ...

