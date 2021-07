Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Schmuck gestohlen - Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs

Duisburg (ots)

Unbekannte brachen am Freitagabend (23. Juli) zwischen 17:30 Uhr und Mitternacht in eine Erdgeschosswohnung an der Cheruskerstraße ein. Sie stahlen den Bewohnern Schmuck und verschwanden unerkannt. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, die mögliche Täter beobachtet oder andere verdächtige Beobachtungen rund um die Wohnung gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden. Wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können, sagen Ihnen die Präventionsexperten der Polizei Duisburg. Auf der Homepage der Polizei Duisburg finden Sie alle Informationen, um einen kostenlosen Termin zu vereinbaren. https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0

