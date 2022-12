POL-WL: Auffahrunfall: Mehrere Verletzte ++ Seevetal/Maschen - Teile von PKW abmontiert

Polizeiinspektion Harburg

Auffahrunfall: Mehrere Verletzte

Auf der L217 kam es am Dienstag, 6.12.2022, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16:45 Uhr bemerkte eine 49-jährige Frau, die mit ihrem Pkw in Richtung Stadtmitte unterwegs war, zu spät, dass der Verkehr vor dem Kreisverkehr L217/Hansestraße/Hamburger Straße ins Stocken geraten war. Sie fuhr auf den bereits stehenden PKW eines 50-jährigen Mannes auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden PKW einer 42-jährigen Frau geschoben wurde. Der Wagen der Unfallverursacherin drehte sich und geriet in die Gegenfahrspur, wo er mit dem Pkw eines Ihr Entgegenkommenden 31-jährigen Mannes zusammenstieß.

Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein 40-jähriger Beifahrer des zweiten beteiligten Pkw sowie die 42-jährige Fahrerin des dritten Wagens, ihre zehnjährige Beifahrerin und der 31-jährige Mann wurden jeweils leicht verletzt. Alle fünf Personen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die vier beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L 217 bis circa 19:30 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr für die Dauer der Arbeiten ausgeleuchtet. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt.

Seevetal/Maschen - Teile von PKW abmontiert

In der Zeit zwischen Montag, 5.12.2022, 16 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr, haben Unbekannte in der Speckmannstraße einen BMW 520D aufgebrochen. Vom Fahrzeug montierten die Täter zahlreiche Teile wie Scheinwerfer, Lenkrad, Schaltknauf oder Navigationssystem ab und entwendeten diese. Um an die Einbauten zu gelangen, wurden auch die vorderen Kotflügel aufgetrennt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

