POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Trier-Ehrang (ots) - Am Freitag, dem 10.02.2023, gegen 17:50 Uhr, entwendete ein 33-jähriger Mann aus der Region Trier einen Pkw in der Oberstraße in Trier-Ehrang. Der Fahrzeugschlüssel des verlassenen Pkw steckte im Zündschloss des Pkw. Der Mann nutzte die Gelegenheit und fuhr in Richtung Trier-Quint mit hoher Geschwindigkeit davon. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Noch während den ...

mehr