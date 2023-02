Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Pkw - Täter gefasst

Trier-Ehrang (ots)

Am Freitag, dem 10.02.2023, gegen 17:50 Uhr, entwendete ein 33-jähriger Mann aus der Region Trier einen Pkw in der Oberstraße in Trier-Ehrang. Der Fahrzeugschlüssel des verlassenen Pkw steckte im Zündschloss des Pkw. Der Mann nutzte die Gelegenheit und fuhr in Richtung Trier-Quint mit hoher Geschwindigkeit davon. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Noch während den Fahndungsmaßnahmen der Polizei Schweich verursachte der Täter mit dem Pkw in der Milostraße in Trier-Quint einen Verkehrsunfall. Er kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Beifahrerseite liegen. Der junge Mann verletzte sich leicht und konnte noch in unmittelbarer Nähe des Unfallortes durch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich festgenommen werden. Der Täter stand unter Alkohol- und Drogen-Einfluss. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen FE. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell