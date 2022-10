POL-FR: Telefon-Hotline des Polizeipräsidiums Freiburg zum "Tag des Einbruchschutz" am Montag, den 31.10.2022

Stadtkreis Freiburg (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter 28-jähriger Tatverdächtiger soll am Freitagmorgen, 21.10.2022, gegen 01:15 Uhr ein Fahrrad aus einem Fahrradgeschäft im Langackerweg in Freiburg gestohlen haben. Hierfür beschädigte er ein Schaufenster mit Hilfe einer mobilen Kunststoffplatte, welche der ...

mehr