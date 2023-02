PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versammlungen am 06.02.2023 in Königstein - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Für den kommenden Montag, den 06.02.2023, ist in Königstein ab 16:00 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Im Haus der Begegnung findet am Abend eine Veranstaltung einer politischen Partei statt. Gleichzeitig wurden mehrere Gegenversammlungen angemeldet, die im Bereich um die Bischof-Kaller-Straße sowie dem Kreisverkehr an der B 8 / B 455 abgehalten werden. Die Polizei steht mit der Stadt Königstein im engen Austausch, um die Beeinträchtigungen für Bürgerinnen und Bürgern, die mit den Veranstaltungen sowie dem damit verbundenen Polizeieinsatz einhergehen, soweit wie möglich zu begrenzen. Die Bischof-Kaller-Straße wird ab 16.00 Uhr im Bereich zwischen Kreisverkehr und der Wiesbadener Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Stadt Königstein wird eine geeignete Umleitung ausschildern. Darüberhinausgehende Sperrungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist - insbesondere aufgrund des Anreiseverkehrs der Teilnehmenden der verschiedenen Veranstaltungen - mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, das zusätzlich für Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs führen kann. Die Polizei rät daher dazu, den Bereich - wenn möglich - weiträumig zu umfahren oder bereits im Vorfeld zusätzliche Fahrtzeit einzuplanen.

